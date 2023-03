Corse a Monteroni: vittorie per Giannetti, Guglielmi, Zedde, Carboni, Pes e Sanna

Vittorie per Alessio Giannetti, Federico Guglielmi, Giuseppe Zedde, Giosuè Carboni, Dino Pes e Andrea Sanna: questo il bilancio della prima giornata di corse a Monteroni che si è conclusa poco fa. Sei batterie in totale, due al mattino e quattro al pomeriggio.

Di prima mattina il fondo della pista ha fatto destare qualche perplessità, facendo sviluppare un dibattito prima dell’inizio dei lavori, con alcuni fantini che avevano messo in discussione l’opportunità di correre. Alla fine, comunque, si è deciso di proseguire.

Diversi poi gli spunti interessanti offerti, vista anche la presenza di cavalli di grande esperienza, come Tale e Quale e Schietta. Molte però anche le partenze false e c’è stata anche qualche caduta. Tante le persone presenti al campo sportivo di Monteroni alla prima della stagione delle corse a pelo in provincia. Per appassionati, addetti ai lavori e capitani oggi è stata una giornata particolarmente impegnativa, visto che erano in programma anche le previsite al Ceppo.

MATTINA

Prima batteria – A vincere la prima batteria è stato Giuseppe Zedde detto Gingillo su Abracadabra. Lungo il tempo per trovare l’allineamento. Buono lo spunto già dalla mossa, mentre dalle retrovie a crescere sono stati Ares Elce con Federico Guglielmi e Bonvayage con Alessio Giannetti. Quest’ultimo, peraltro, partiva dalla rincorsa.

Seconda batteria – A catalizzare l’attenzione della seconda batteria sono state le cadute di Andrea Chessa su Antelios e di Alessio Bincoletto su Bombolo. Alla fine, a vincere la corsa è stato Alessio Giannetti che si è reso autore di una strepitosa rimonta ai danni di Giuseppe Zedde su Cristallo da Clodia, che per lunghi tratti era stato in testa.

POMERIGGIO

Prima batteria – Molti i cavalli che si sono alternati al vertice: è partito primo Mattia Chiavassa con Degheotto. Ma poi sono stai Francesco Caria e Carmilla a condurre per buon parte della corsa, nonostante gli attacchi di Andrea Chessa e Assueoro. Primo è però arrivato Dino Pes che montava Dea della Pioggia.

Seconda batteria – Andrea Sanna con Zamura ha vinto una corsa molto combattuta. La coppia è partita bene fin da subito. Buone anche le prove di Marco Bitti su La Gioconda, Alessandro Cersosimo e Zio Forest, Andrea Coghe e Un’Altra te.

Terza batteria – Vince Vankook in una corsa segnata dal bellissimo testa a testa con Uan King. Proprio il cavallo che era montato da Andrea Chessa aveva preso la prima posizione, ma poi si è fatto superare dall’altro cavallo montato invece da Giosuè Carboni.

Quarta batteria – Sono partiti bene Tale e Quale e Astoriux. Il cavallo che aveva vinto il Palio di luglio 2019 ha tenuto fin da subito un grande passo e ha preso il comando. Ma proprio all’arrivo è stato Federico Gugliemi con Compilation che è riuscito ad avere la meglio su Tale e Quale e Carburo.

I VIDEO