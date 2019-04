Monteroni ricorda Ripaccioli, oggi i funerali

“Il Presidente e l’esecutivo della Consulta del Volontariato esprimono sentite condoglianze alla famiglia per la prematura scomparsa dell’amico Silvano Ripaccioli. Silvano e’ stato componente dell’esecutivo della Consulta, rappresentante del volontariato nella Banca di Microcredito di Solidarieta’ e animatore del volontariato della Val d’Arbia. Di Silvano ricorderemo la sua umanità, disponibilità, capacità, equilibrio, rettitudine e gentilezza. Silvano non ha mai mancato di dare a tutti noi il suo sapiente contributo, senza risparmiarsi. Con dolore e profonda commozione, ci stringiamo alla moglie Nara e al figlio Giulio in un unico grande abbraccio”. E’ uno dei numerosi messaggio arrivati dopo la scomparsa di Silvano Ripaccioli, conosciutissimo anche in Valdarbia per aver ricoperto tanti incarichi nel territorio. “Silvano Ripaccioli ci ha lasciati – scrive anche l’unione comunale del Pd di Monteroni – . Per anni dirigente locale del Pcie del Partito democratico, consigliere comunale e assessore del nostro comune. Ci uniamo all’immenso dolore della famiglia cui vanno tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà”. I funerali di Ripaccioli si terranno questo pomeriggio a Monteroni d’Arbia.