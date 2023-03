Monteroni: firmato il contratto per la riqualificazione di Piazza caduti sul lavoro

Sono stati affidati nei giorni scorsi i lavori che porteranno alla riqualificazione di Piazza caduti sul lavoro, già Piazzetta del Re, nel cuore di Monteroni d’Arbia. L’intervento prenderà il via nelle prossime settimane e conta su un investimento complessivo di circa 290mila euro sostenuto da risorse proprie del Comune. Il progetto prevede la riqualificazione dello spazio pubblico e dell’illuminazione presente, oltre alla realizzazione di una loggia coperta e di un piccolo palco rialzato per ospitare manifestazioni ed eventi. L’intervento sarà completato dal prolungamento della piazzetta attraversando via Roma e ricollegandosi al marciapiede sul lato opposto.

“La riqualificazione di Piazza caduti sul lavoro, già Piazzetta del Re – afferma il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni – permetterà di recuperare un’area pubblica nel cuore del nostro centro storico e del Centro Commerciale Naturale, migliorandone la fruibilità con nuovi arredi urbani e spazi rivolti a tutta la comunità per favorire una maggiore socializzazione e aggregazione”. “Per lo sviluppo del progetto – aggiunge Berni – ringrazio l’architetto Leonardo Porciatti e, fin da ora, i cittadini che nei giorni dei lavori saranno chiamati a convivere con qualche disagio. Questo intervento è uno dei tanti investimenti sostenuti con le risorse del nostro bilancio e rappresenta un primo stralcio per la ridefinizione dell’asse urbano in ottica strategica per il futuro di Monteroni d’Arbia. I lavori su Piazza caduti sul lavoro, infatti, fanno parte di un progetto complessivo di ridefinizione del nostro centro e si collegano alla riqualificazione dello spazio di fronte alla scuola secondaria di primo grado, alla revisione della viabilità in Via San Giusto e alla connessione con il parco della Gora. Tutti questi progetti, in corso di predisposizione, saranno, poi, utilizzati per richiedere i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi”.