Monteroni d’Arbia: l’ordinanza del sindaco conferma chiusura dell’asilo Santa Caterina da Siena

Nel comune di Monteroni d’Arbia si sono registrati 32 nuovi casi di positività al covid: 15 venerdì, 3 sabato e 14 oggi. Un dato in incremento e che desta preoccupazione. A tal proposito, abbiamo contatto il sindaco Gabriele Berni che ha spiegato come i casi siano tutti riconducibili alla scuola dell’infanzia Santa Caterina. “I casi degli ultimi giorni -spiega il primo cittadino- sono tutti afferenti alla scuola materna Santa Caterina, tra alunni e contatti in famiglia”.

Il sindaco poi chiarisce: “Già martedì avevamo sospeso le attività didattiche nella scuola, e, proprio in questi istanti stiamo per fare uscire un’ordinanza che conferma la sospensione per la prossima settimana”. “Ovviamente, prosegue Berni, c’è rammarico nel constatare un dato in controtendenza rispetto al resto della zona. Tuttavia, si tratta di casi già attenzionati, quindi il nostro augurio è che non ci sia bisogno di prendere ulteriori iniziative più severe per il comune di Monteroni d’Arbia”.

Emanuele Giorgi