Monteroni d’Arbia, incidente tra motorino e furgone: minorenne in ospedale in prognosi riservata

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 17.06, per un incidente stradale tra un motoveicolo e un furgone in Via Cassia nel Comune di Monteroni d’Arbia. Un minorenne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte da Pegaso 2. Sono intervenuti anche l’automedica di Siena, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena e i Carabinieri. Il ragazzo portato al policlinico delle Scotte sta effettuando esami ed accertamenti ed è attualmente in prognosi riservata al pronto soccorso dell’ospedale