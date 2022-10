Monteroni d’Arbia: al via la metanizzazione di Ville di Corsano

Al via la metanizzazione delle Ville di Corsano. Lo annuncia in una nota il comune di Monteroni d’Arbia

Il completamento dell’operazione, rivendica il sindaco Gabriele Berni “rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che, senza fare promesse o generare ipotetici scenari, come amministrazione ci eravamo dati fin dal nostro insediamento”.

“Da lunedì a Ville di Corsano avranno inizio, a seguito della realizzazione della rete di adduzione da parte di Centria, gli allacciamenti degli utenti per completare ed attivare la metanizzazione della frazione.-annuncia Berni- L’intervento è molto atteso dalla comunità locale tanto da avere rappresentato una priorità fra le richieste che gli abitanti delle Ville di Corsano avevano presentato.”

“In questi anni l’amministrazione comunale, in collaborazione con Centria, società controllata da Estra, si è adoperata per provvedere alla metanizzazione della rete della frazione di Ville di Corsano, attualmente alimentata a Gpl. L’intervento-ricordano dal Comune-, che prende corpo a seguito della convenzione sottoscritta fra Monteroni d’Arbia e Centria nel 2015, è stato possibile grazie al contributo dell’amministrazione comunale del soggetto gestore della rete e ad una compartecipazione dei cittadini”.

Il testo della nota prosegue: “A tale scopo Centria, si è organizzata per provvedere alla trasformazione della rete da Gpl a metano della Frazione eseguendo le relative opere nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre. Si avvisa la cittadinanza che il servizio di distribuzione gpl verrà interrotto a tutte le utenze servite dalla rete centralizzata a gpl a Ville di Corsano, a partire dalle ore 8 di lunedì 17 ottobre 2022, con rimozione dei misuratori gpl di tutti i clienti”.

Centria, continua il testo, “dovrà provvedere all’avvio della distribuzione del gas metano a Ville di Corsano, in tempi compatibilmente celeri con le procedure di sicurezza aziendali, e comunque entro le 20 di mercoledì 19 ottobre 2022. Le utenze per le quali alla data del 17 ottobre dovesse risultare ancora mancante la documentazione necessaria potranno essere allacciate alla rete di distribuzione del metano in tempi successivi, non appena le rispettive posizioni saranno state regolarizzate con la consegna a Centria della documentazione mancante”.

“Per il raggiungimento di questo obiettivo – conclude Berni – voglio ringraziare in maniera particolare Centria, tutti i miei collaboratori che si sono adoperanti sul versante tecnico/ammnistrativo, la Pro Loco di Ville di Corsano per il prezioso supporto e tutti i cittadini che hanno collaborato”.