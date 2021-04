Monteriggioni, screening di massa al via nelle scuole. Il sindaco: “Diamo sicurezza a tutte le famiglie”

E ‘partita stamattina, venerdì 23 aprile, la campagna di tamponi rapidi nelle scuole a Monteriggioni. Ad organizzarla sono stati lo stesso Comune, VisMederi e la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’università di Siena.

La partecipazione all’iniziativa è volontaria ed i tamponi sono gratuiti, i dati precisi sul numero dei test effettuati sono attesi in serata. La campagna di screening è stata presentata in un punto stampa alla scuola elementare Gianni Rodari. Presenti Andrea Frosini, sindaco di Monteriggioni, Emanuele Montomoli, cso di ViSMederi, Antonio Vannini, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Monteriggioni.

Frosini, “Garantiamo sicurezza per la didattica in presenza e diamo tranquillità alle famiglie”

“L’iniziativa nasce in continuità con gli sforzi fatti per garantire la didattica in presenza durante questo anno- spiega il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini-. Fino ad oggi non ci sono stati focolai nei nostri plessi. Questo grazie all’organizzazione del personale che ha garantito la presenza degli studenti in piena sicurezza”. Frosini aggiunge: “abbiamo deciso di offrire agli alunni, a docenti e non docenti la possibilità di sottoporsi ad uno screening preventivo”. L’obiettivo? ” Avere una fotografia precisa della situazione nelle scuole ed intercettare eventuali asintomatici che rischierebbero di diffondere il contagio” ed ancora “potremo divulgare un quadro preciso dell’emergenza covid del territorio”, continua il sindaco di Monteriggioni che sottolinea inoltre che “le famiglie hanno apprezzato la nostra iniziativa. Nel dare sicurezza nello svolgimento della didattica in presenza garantiamo anche serenità ai genitori. Questo era lo scopo: dare sicurezza e tranquillità. Il nostro è un servizio per la cittadinanza”

Vannini, “Collaborazione tra scuola e Comune ha contribuito a difenderci dal contagio”

“Hanno aderito più del 50% delle famiglie, dovremo superare 500 alunni. Il dato è significativo”, afferma Antonio Vannini, preside dell’Istituto Comprensivo di Monteriggioni. “Dovremmo avere un rappresentazione affidabile della situazione -prosegue-. Ad ora non abbiamo riscontrato delle positività e quindi siamo molto contenti”. Il preside della scuola continua: “Siamo stati bravi a difenderci dal contagio perché abbiamo fatto qualcosina di più: lo screening non è un’idea venuta fuori dal nulla, ma segue un lavoro cominciato a giugno dello scorso anno. Con il Comune siamo stati tutta l’estate a chiederci cosa fare. Monteriggioni è intervenuto fattivamente con grossi investimenti e ci ha sostenuto”. Ancora Vannini: “la collaborazione con il territorio ha contribuito ad avere una buona situazione rispetto alla diffusione del contagio”.

Montomoli, “Campagna di screening lungimirante, VisMederi ha eseguito oltre 25mila tamponi”

“Stiamo facendo una campagna di screening utilizzando test rapidi. Chi risulterà essere positivo farà un tampone molecolare”, così il Cso di VisMederi Emanuele Montomoli. “Siamo orgogliosi di poter supportare il nostro territorio con queste iniziative. Il sindaco di Monteriggioni è stato lungimirante nel decidere di fare questo screening nelle scuole, cercando di identificare casi di asintomaticità che avrebbero potuto generare cluster. Abbiamo voluto aderire subito”. Montomoli ha poi ricordato quale è stato il contributo dato da VisMederi negli screening: “Ad oggi abbiamo eseguito 25mila tamponi nel territorio. Non tutti i soggetti testati sono senesi, abbiamo avuto anche chi viene da fuori della provincia. Abbiamo rilevato focolai epidemici e ne abbiamo bloccato la diffusione”. Mentre chiosa Montomoli è più specifico: “il nostro è stato il compito per cui siamo nati: controllare l’epidemia da Sars-cov2 nel nostro territorio.”

Katiuscia Vaselli

Marco Crimi