Monteriggioni, la sera della Vigilia di Natale torna la fiaccolata notturna col Cai

Per trascorrere una notte di Natale magica c’è un appuntamento da non perdere a Monteriggioni: la suggestiva fiaccolata che il Club alpino (Cai) di Siena organizza sabato 24 dicembre da Monteriggioni a Badia a Isola. Centinaia di persone, da oltre 25 anni, partecipano a questa passeggiata alla luce delle torce che prende il via alle 21 dal castello di Monteriggioni e dopo essere passata attraverso il bosco si conclude al complesso di Badia a Isola, dove alle 23 si terrà la messa nella Chiesa dei Santi Salvatore e Cirino.

Il Cai ha preparato 400 fiaccole, tanti sono i partecipanti attesi che potranno portare il lume con un contributo di 3 euro. La manifestazione è aperta a tutti. Anche i bambini sono benvenuti, considerata la facilità del sentiero e la lunghezza contenuta, pari a circa 4 chilometri. È consigliabile comunque calzare scarponcini.

Al termine del trekking notturno, l’associazione di Abbadia a Isola “Abbi” accoglierà i “pellegrini” che vorranno rifocillarsi con carne alla brace, vino e dolci locali. Per agevolare la partecipazione al tradizionale evento, dopo le 20 il parcheggio di Monteriggioni sarà gratuito e un servizio navetta riporterà le persone al punto di partenza.