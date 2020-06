Al lavoro tutta la notte per spegnere un incendio, è quello che è successo questa notte a Monteriggioni in località Pian del Lago. I vigli del fuoco del comando provinciale di Siena sono dovuti intervenire questa notte per domare un incendio in un capannone contenente rotoballe di fieno e paglia. Al momento non si segnalano persone coinvolte.