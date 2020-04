Monteriggioni, dopo oltre 18 mesi riapre la strada Colligiana

Dopo oltre un anno e mezzo è stata riaperta la strada provinciale 5 Colligiana in località Pian del Casone. Nel novembre del 2018 la provincia di Siena aveva disposto la chiusura del ponte sul Fosso del Graffone perché lesionato e richiede interventi. L’iter per la riapertura era stato avviato invece nel febbraio del 2019 e lo aveva annunciato l’allora sindaco di Monteriggioni Raffaella Senesi. Alla fine si è dovuto aspettare più di 18 mesi e le polemiche non sono mancate: il ponte si trova in una zona strategica, da un punto di vista economico, per l’intera provincia di Siena e la Confindustria Toscana Sud aveva denunciato che un ponte di poche metri fosse capace di ” di bloccare a lungo un’intera area industriale e commerciale con rilevanti insediamenti industriali”.