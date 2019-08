Monteriggioni, domani intervento di disinfestazione contro le zanzare

È previsto per venerdì 23 agosto, dalle 2 alle 8, il prossimo intervento di disinfestazione contro le zanzare nelle aree pubbliche del territorio comunale di Monteriggioni. Nelle aree private è fondamentale la collaborazione dei cittadini per prevenire e limitare la diffusione delle zanzare riducendo i focolai di riproduzione degli insetti nelle aree in cui il Comune non può intervenire.

Per questo motivo, si raccomanda di evitare i ristagni di acqua che favoriscono la formazione delle larve e di utilizzare i composti antilarvali che riducono la proliferazione degli insetti. Durante l’intervento, si raccomanda di tenere chiuse le finestre, di non stendere panni all’esterno e di tenere al chiuso gli animali domestici.