Monteriggioni, disponibile la mappa dei contributi per partecipare alla redazione del nuovo Piano strutturale

Disponibile la mappa dei contributi per partecipare alla redazione del nuovo Piano Strutturale e del primo Piano Operativo. Ancora un altro grande passo per il settore dell’urbanistica del Comune di Monteriggioni. È stata, infatti, attivata la Mappa dei Contributi. Grazie a questo nuovo strumento al quale si può accedere direttamente dal sito internet del Comune sarà possibile partecipare alla redazione del nuovo Piano Strutturale e del primo Piano Operativo. Il sistema consentirà di inviare all’Amministrazione le segnalazioni e le proposte dei cittadini attraverso la mappa interattiva. I contributi potranno, comunque, essere inviati anche in forma cartacea, indirizzandoli a Comune di Monteriggioni, Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni (SI). Nell’ottobre dello scorso anno era già stata pubblicata la cartografia digitale che consente la consultazione interattiva delle mappe del Regolamento urbanistico. Oggi, un ulteriore passaggio volto a rendere più snello anche il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.

“È un nuovo strumento a servizio di cittadini, imprese e professionisti, nell’ottica di una maggiore accessibilità ai servizi della pubblica amministrazione – afferma il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini –. Consentirà, quindi, di contribuire allo sviluppo ed alla pianificazione del territorio. L’obiettivo è quello di creare sempre di più una sinergia ed una collaborazione tra pubblico e privato, con il fine di contribuire alla crescita di tutto il territorio”.

Il servizio è disponibile sulla pagina internet ufficiale del comune di Monteriggioni, tra le notizie in primo piano.

Il link: https://www.comune.monteriggioni.si.it/it-it/avvisi/2022/nuovo-piano-strutturale-e-primo-piano-operativo-245987-1-66d3929fbca5db66cd82f73988c8a9a0