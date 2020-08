Il Comune di Monteriggioni fa sapere di essere costantemente in contatto con le autorità competenti per monitorare la situazione della Montagnola senese. Dopo alcune segnalazioni di alcuni residenti che hanno reso noto alcune azioni illegali ad impatto paesaggistico-ambientale, il Comune si è messo immediatamente all’opera per trovare i responsabili. Inoltre, invita ancora i cittadini a segnalare eventuali infrazioni, utilizzando i canali istituzionali.