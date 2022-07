Monteriggioni, dalla Toscana arriva un contributo da 360mila euro per il campo di Uopini

La regione Toscana ha riconosciuto al Comune di Monteriggioni un contributo di ben 360mila euro per la sostituzione del manto in erba artificiale ed anche ulteriori interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione del campo da calcio principale nel centro sportivo di Uopini. Inoltre, recentemente sono stati inaugurati anche due nuovi campi sportivi a Castellina Scalo, uno in pieno centro ed uno all’interno del centro sportivo, complessivamente per più di 75mila euro. Inoltre è da considerare che sono recentemente iniziati i lavori per il centro sportivo polivalente di San Martino, progetto da 735mila euro.

Grazie a quest’ultimo contributo ottenuto su Uopini l’amministrazione comunale potrà continuare a perseguire la strada della riqualificazione e della manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. “Prosegue così la nostra opera di riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive del territorio – afferma il primo cittadino Andrea Frosini – sono tutti interventi che devono essere inquadrati in un programma ed un percorso ben più ampio di riqualificazione degli impianti sportivi di tutto il territorio. Un piano che stiamo realizzando passo dopo passo, fin dal nostro insediamento. Sono azioni che confermano l’impegno di tutta la Giunta anche nel settore dello sport. Vorrei sottolineare, inoltre, che il percorso che abbiamo intrapreso ha anche un risvolto sociale. Nelle strutture, infatti, grazie alla competenza degli allenatori ed istruttori è possibile ricevere una formazione non solo sportiva, ma anche educativa per tutti i giovani di Monteriggioni”.

Un piano, quindi, che prevede un rinnovamento delle principali strutture sportive, progettualità tutte in linea con un’azione amministrativa che, come affermato dal Sindaco, ritiene una priorità quella di assicurare luoghi idonei per le nuove generazioni. Di fatto sono impianti frequentati da una gran parte della giovane popolazione di Monteriggioni.

“L’opera che andremo a realizzare a Uopini – afferma il vicesindaco, Paola Buti – prevede la sostituzione del manto in erba artificiale, ma si prevedono anche degli ulteriori interventi di completamento volti a migliorare gli standard di sicurezza, accoglienza e sostenibilità ambientale dell’impianto. In particolar modo verrà installato un impianto fotovoltaico a servizio, andando nella direzione della diminuzione dei costi energetici, per queste strutture resi insostenibili. Si prevede anche la realizzazione di un percorso volto all’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di un sistema di video sorveglianza. Un’operazione da quasi 500mila euro, che prevede una gran parte di contribuzione da parte della Regione Toscana. Un lavoro necessario e atteso da tempo, che è vincolato all’omologazione stessa del campo, in considerazione del fatto che dal 2009 non sono stati effettuate manutenzioni di questa tipologia sull’impianto”.