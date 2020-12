Monteriggioni: al via la spedizione a domicilio delle 6 card non ritirate

Il Comune di Monteriggioni informa che nei prossimi giorni darà il via alle spedizioni delle tessere ‘6 card’ a tutti i cittadini che ancora non le hanno ritirate. Gli obiettivi del Comune sono due: limitare, quanto più possibile, gli spostamenti dei cittadini per evitare il diffondersi del Covid-19, consentire a tutta la comunità di Monteriggioni di avere accesso ai cassonetti intelligenti installati dalla Sei Toscana, società gestore della raccolta rifiuti.

La sostituzione dei cassonetti è in corso, a cura del soggetto gestore Sei Toscana, e prevede due fasi: la prima sta portando alla sostituzione delle postazioni per i rifiuti indifferenziati dotati di calotta con nuovi contenitori privi del sistema di contenimento volumetrico, mentre la seconda vedrà la sostituzione completa delle postazioni dove sono ancora presenti i tradizionali cassonetti aperti. Nelle zone interessate da queste ultime operazioni saranno presenti anche gli eco-informatori, personale incaricato da Sei Toscana e a disposizione dei cittadini e delle attività economiche per fornire tutte le informazioni utili sul sistema di raccolta dei rifiuti. L’utilizzo dei nuovi contenitori è illustrato anche in un video-tutorial realizzato da Sei Toscana. Per informazioni, è possibile contattare anche il numero verde di Sei Toscana 800.127484.