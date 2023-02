Montepulciano. Vedono i carabinieri, scappano e lasciano l’esplosivo al bancomat: artificieri a lavoro per disinnescare l’ordigno

Stamattina alle 4 una pattuglia della compagnia carabinieri di Montepulciano, che transitava vicino alla filiale Unicredit del centro poliziano, ha notato dei fili elettrici fuoriusciti dal bancomat. I militari sono intervenuti subito ed hanno accertato che alcuni ignoti, probabilmente spaventati dal loro arrivo, si erano dati alla fuga prima di far saltare l’esplosivo piazzato all’interno del bancomat stesso. Sul posto si stanno recando gli artificieri dell’Arma per disinnescare l’eorfigno mentre sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Montepulciano e del nucleo investigativo di Siena.