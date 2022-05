Montepulciano, un progetto per i giovani ammesso a finanziamento nazionale

Il comune di Montepulciano, quale ente capofila del progetto presentato con la collaborazione del comune di Torrita di Siena e del comune di Trequanda, a seguito di partecipazione al bando nazionale “Fermenti in Comune”, pubblicato da Anci secondo l’accordo stipulato con la presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, ha ottenuto un finanziamento di 60mila euro per la realizzazione della progettualità proposta a cui si aggiungerà il co-finanziamento – già stabilito in sede progettuale – da parte dei tre Comuni.

“Costruttori Creativi” (Cocrea) è il titolo del progetto presentato dal comune di Montepulciano, che oltre al coinvolgimento dei due partner istituzionali, vede in prima linea i principali rappresentanti del tessuto associativo giovanile del territorio, quali Arci Siena, collettivo Piranha, Legambiente Toscana, Associazione Poliziana eventi, Associazione terzo millennio, Associazione Teatro giovani Torrita, Gruppo sbandieratori e tamburini Montepulciano.

Gli obiettivi del bando sono rivolti a promuovere e stimolare il protagonismo dei giovani all’interno della nostra comunità, incanalandolo in settori prioritari per la società, come l’uguaglianza di genere, l’inclusione e la partecipazione, la formazione e la cultura, ambiente e territorio, welfare e salute, obiettivi che, con tutta evidenza, visto il riconoscimento ottenuto, il progetto Cocrea è riuscito a centrare, anche grazie alla creazione di una rete tra gli under 35 a supporto dei più giovani e con un’attenzione particolare a coloro che hanno abbandonato gli studi, non seguono corsi di formazione e non si sono inseriti nel mondo del lavoro.

“È una splendida occasione per rafforzare e dare maggior vigore agli interventi basati su servizi e iniziative originali rivolte ai giovani e alle loro associazioni di riferimento a cui, peraltro, l’Amministrazione comunale ha sempre garantito un supporto istituzionale e, laddove è stato possibile, anche economico – spiega Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano –. In questo modo, i giovani saranno maggiormente coinvolti in attività di co-progettazione e gestione di azioni esecutive, con particolare attenzione alla definizione di percorsi in grado anche di qualificarli professionalmente”. “Con questo progetto – prosegue Angiolini – sarà consolidata la buona pratica di agevolare la cooperazione tra le diverse organizzazioni giovanili che, giustamente, rivendicano una necessaria partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e civica, da cui potrebbero scaturire anche maggiori opportunità occupazionali dal punto di vista imprenditoriale”.

Il Consigliere comunale Gianluca Fe’, con delega alle Politiche giovanili, sottolinea che il finanziamento sosterrà cinque azioni: “Riqualificare infrastrutture per l’aggregazione giovanile, realizzare residenze creative, istituire un confronto permanente a beneficio dei giovani inattivi, attivare un punto di ascolto per l’uguaglianza di genere, certificare la sostenibilità ecologica degli eventi giovanili”. “Un’occasione – conclude Fe’ – per dare nuova linfa al già fiorente tessuto di attività culturali e ricreative giovanili che contraddistingue il nostro territorio, messo a dura prova dalle conseguenze dell’emergenza pandemica”.