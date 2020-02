Quarant’anni di Docg per il Nobile: Montepulciano festeggia con degustazioni ed una nuova rivista

L’annuale maratona delle anteprime dei vini toscani, dedicate alla stampa, agli operatori e agli enoappassionati, è proseguita a Montepulciano con la giornata di oggi, giovedì 20 febbraio e la degustazione dei vini del territorio per i giornalisti italiani e stranieri.

La manifestazione dedicata al Nobile di Montepulciano si tiene presso la fortezza di Montepulciano , recentemente ristrutturata; nei giorni precedenti dedicati agli operatori del settore l’evento ha fatto registrare circa tremila partecipanti, ed il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio.

L’Anteprima del Vino Nobile quest’anno segna l’apertura dell’anno celebrativo dei 40 anni di DOCG, la prima in Italia. Per celebrare questo importante traguardo è stata presentata la Rivista sugli Studi Storici del Vino Nobile di Montepulciano ; nata da un progetto tra il Consorzio vinicolo e la Società Storica Poliziana, la rivista periodica avrà il preciso intento di ricostruire la storia di Montepulciano e del Nobile, favorendone studi e ricerche negli archivi storici, volti anche a riportare alla luce l’eccezionale storica importanza che Montepulciano rivestì nell’ambito vinicolo europeo tra il XVI e il XVII secolo. La rivista uscirà con il primo numero nel prossimo mese di maggio.

Per celebrare questi 40 anni, sono state inoltre organizzate alcune verticali di assaggio, anche nelle aziende, un’occasione per conoscere le evoluzioni del vino nel tempo. Siena News ha partecipato alla verticale di Carpineto.

Le annate entrate in commercio quest’anno e presentate alla stampa in degustazione da più di 40 aziende partecipanti, la 2017 per il Vino Nobile, e la 2016 per quanto riguarda la tipologia Riserva, sono alquanto differenti sia per le condizioni climatiche che le hanno caratterizzate, ma anche per il risultato nella bottiglia. Il 2017 essendo stata un’annata molto calda ha richiesto un grande impegno in vendemmia e in cantina, con risultati diversificati nelle aziende; la 2016 è invece risultata molto elegante e fruttata in tutti i vini degustati. In degustazione sono stati presentati anche i campioni da botte dell’annata 2019 un’annata che promette di essere eccellente, e alla quale infatti oggi di fronte alla stampa sono state assegnate 5 stelle (il massimo in una scala da 1 a 5).

Questa anteprima è stata caratterizzata anche dalla presentazione di una novità particolare: il cocktail “Orfeo” un mix pensato dal Consorzio del Vino Nobile e ideato dal master mixologist Danny Del Monaco. Il Vino Rosso di Montepulciano e l’amaro Santoni (azienda storica di distillati di Chianciano Terme)sono stati miscelati abilmente, per realizzare un cocktail a basso contenuto alcolico, piacevole e speziato e aromatico, che ha riscosso grande successo durante la cena di gala. Il nome è dedicato al grande poeta rinascimentale di Montepulciano , Angelo Poliziano e alla sua opera teatrale “Fabula di Orfeo”. La ricetta ce la svela Patrizia Crociani nell’intervista. Da provare per credere… a casa o nei bar di Montepulciano .

Stefania Tacconi