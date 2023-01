Montepulciano, al via la campagna di informazione contro le truffe agli anziani

Una serie di giornate di informazione e comunicazione sul tema di come difendersi e prevenire le truffe ai danni degli anziani ma non solo. E’ quanto programmato dalla Compagnia Carabinieri di Montepulciano insieme alla Polizia Municipale, Spi Cgil e Auser coordinamento comunale di Montepulciano con il patrocinio del Comune. Primo appuntamento in programma per giovedì 26 gennaio – ore 15.30 al Centro sociale Auser in piazza Moulins, 1.

Gli incontri si sposteranno poi nei circoli Auser delle frazioni, ad Acquaviva venerdì 3 febbraio centro Auser via Virgilio, 4, ad Abbadia di Montepulciano e Gracciano venerdì 10 febbraio in via della Resistenza, 63, a Montepulciano Stazione e Valiano martedì 14 febbraio in viale Roma 1 (Piazza Europa) e a Sant’Albino giovedì 16 febbraio piazza le Calle, 1.