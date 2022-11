Montepulciano, al sindaco Angiolini anche le deleghe al turismo, Pnrr e personale

Come ha comunicato il Sindaco Michele Angiolini, in apertura del Consiglio Comunale del 29 novembre, la Giunta di Montepulciano cambia assetto.

In particolare il Sindaco ha deciso di farsi carico di ulteriori deleghe, di cui due prima attribuite ad altrettanti Assessori, quelle al Turismo e al Personale, e una nuova, per la gestione delle risorse del PNRR (denominata, sinteticamente, PNRR).

Come ha spiegato Angiolini, la riattribuzione della delega al Turismo, finora assegnata all’Assessore Lucia Musso, è una sorta di completamento di una posizione che vede proprio il Sindaco sia rappresentare il Comune capofila dell’ambito turistico Valdichiana Senese, sia ricoprire il ruolo di responsabile del settore (abbinato al marketing territoriale) nell’ANCI Toscana, e si coordina con le deleghe che già aveva, cioè Rapporti con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e Rapporti con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.

In questo modo si razionalizza l’azione dell’Amministrazione su una materia strategica per l’economia locale, collegandola – anche nella persona – ad altre competenze e attività di respiro progressivamente più ampio.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse del PNRR, l’individuazione di tale settore di intervento – in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche – è stata formalizzata con la recente riorganizzazione degli uffici e dei servizi; l’intera macchina amministrativa, a livello nazionale, è potuta entrare nell’essenziale fase operativa, partecipando ai bandi di finanziamento PNRR per opere pubbliche, informatizzazione tecnologica e coesione sociale e continuerà a partecipare a tutte le misure che saranno pubblicate.

Si tratta di materia strategica per il futuro di tutti i Comuni italiani, che si estende in maniera trasversale a numerose attività e servizi degli Enti; l’attribuzione al Sindaco di tale delega può quindi consentire di avere una visione complessiva dell’attuazione del PNRR comunale, a tutto vantaggio del raggiungimento degli obiettivi.

Un ulteriore adeguamento dell’organigramma degli uffici e dei servizi, necessario già dal 2023, insieme alle misure straordinarie previste dal piano nazionale di resilienza in materia di personale, che consentono il potenziamento della struttura, richiede una visione complessiva. In questo quadro va visto il trasferimento della delega al Sindaco del Personale, finora attribuita all’Assessore Beniamino Barbi.

La nuova distribuzione delle deleghe decorrerà dal 1 dicembre.