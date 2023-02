Montepulciano, al Redi studenti in strada contro i criteri per l’Erasmus, intervengono i carabinieri

La partecipazione ai corsi Erasmus fa scattare la protesta all’Istituto Redi di Montepulciano. Ieri gli studenti hanno lasciato le aule e sono andati in strada per manifestare il proprio dissenso verso le linee che la scuola si sta dando per scegliere chi potrà accedere al programma già dal prossimo mese di marzo. Gli studenti dunque si sono mobilitati e sono rimasti fuori dalla struttura, qualcuno di loro è andato pure a sedersi nella zona vicina alla sbarra dell’ingresso dei parcheggi. Vigili urbani e carabinieri sono intervenuti, sotto richiesta dei dirigenti dello stesso Redi, per attenzionare l’accaduta. Ma la protesta è andata a scemare con il passare del tempo ed alcuni degli studenti sono tornati nelle classi. Tra i giovani c’è chi lamenta anche una mancanza di comunicabilità con il dirigente scolastico della scuola Sergio Marra. Quest’ultimo però ha subito rispedito al mittente le accuse chiarendo come ci sia sempre stato un confronto con gli iscritti dell’Istituto.