Montepulciano, 36enne arrestato dai carabinieri per lesioni personali

A Montepulciano, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un cittadino straniero 36enne, da trenta anni residente in Italia, per il reato di lesioni personali. I militari hanno dato esecuzione alla revoca di un decreto di sospensione di esecuzione per la carcerazione.

Nel pomeriggio del primo maggio, i militari della compagnia dei carabinieri di Montepulciano sono stati impegnati nel servizio rinforzato per garantire l’ordine pubblico durante la Fiera che ogni anno si svolge nella cittadina poliziana. Durante lo svolgimento della manifestazione però, ad un carabiniere non sfuggiva la presenza tra la folla dello straniero sul quale pendeva il provvedimento di carcerazione.

La vicenda, che ha visto coinvolto il cittadino nordafricano, ha avuto inizio nell’anno 2018 quando veniva denunciato alla procura delle Repubblica di Siena per lesioni personali aggravate. Al termine l’iter processuale lo straniero è stato condannato per il reato contestato, ed a seguito di ciò veniva emesso un provvedimento di sospensione della carcerazione. Affinché potesse essere esecutivo il provvedimento di sospensione, però, era necessario che venissero rispettati alcuni requisiti ma l’interessato, nonostante le ripetute ricerche, dal mese di aprile si era reso irreperibile. Dello status di irreperibilità del condannato, il Comando di Montepulciano, ne dava comunicazione all’autorità giudiziaria competente. Per questi motivi, l’Ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Siena, revocava il provvedimento di sospensione e ne ordinava la carcerazione.

Il fermato è stato associato al carcere di Siena, dove rimarrà a disposizione della procura della Repubblica del Tribunale di Siena.