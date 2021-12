Montanari e il suo augurio per il prossimo Presidente della Repubblica: “Vedrei bene Rosy Bindi”

Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, parlando coi giornalisti presenti, ha espresso il suo augurio per l’imminente elezione del Presidente della Repubblica: “Abbiamo politica che è ancora troppo maschile e troppo maschilista. Spero che sia la volta buona per una donna al Quirinale”. “Penso che una donna Presidente della Repubblica – spiega – sarebbe una grande svolta. Naturalmente si dovrebbe trattare di una donna che non si comporti da maschio e che non abbia interiorizzato i fondamenti del potere maschile ma che porti uno sguardo rivoluzionario proprio delle grandi donne del ‘900 e del 2000”. Sulle possibili candidate a una tale responsabilità, Montanari risponde: “Non spetta a me fare i nomi, ma sarei felicissimo di vedere Rosy Bindi Presidente della Repubblica”.

Il rettore di Unistrasi è intervenuto questa mattina a margine dell’incontro col professor Stefano Mancuso che si è svolta questa mattina nella sede di piazza Carlo Rosselli. Qui, nell’aula magna del plesso, il professor Mancuso, docente di arboricoltura presso l’Università degli studi di Firenze, ha tenuto una lezione dal titolo “Il pianeta delle piante”. “Le piante ci devono insegnare tanto – spiega il professor Mancuso – a vivere in comunità e a ragionare e comprendere che la sopravvivenza della specie è il primo obiettivo di qualsiasi essere vivente. Noi abbiamo l’idea di uomini con mire molto alte, particolari e difficili da perseguire: ma ogni nostro scopo deve essere un corollario a quello che è il bersaglio principale, la sopravvivenza”.

Emanuele Giorgi