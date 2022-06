Montalcino, luglio e giugno alla scoperta del territorio con gli eventi di ‘InChiostro verde’

Escursioni in bici attraversando i filari e la bellissima Val d’Orcia o risvegli muscolari da fare all’interno del meraviglioso Complesso di Sant’Agostino.

A Montalcino è tempo di ‘InChiostro verde’, progetto di valorizzazione dell’oro di Montalcino, che ha preso corpo grazie alla collaborazione tra l’arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino ,il comune di Montalcino, con l’ideazione e l’organizzazione di Opera laboratori e la collaborazione di Fondazione Musei Senesi.

Giovedì 23 e 30 giugno e 7, 14, 21 e 28 luglio alle 9 appuntamento con Da Montalcino verso l’Abbazia di Sant’Antimo e ritorno. La partenza è alle 9 da Montalcino al chiostro di Sant’Agostino. L’occasione è quella di fare un’escursione guidata in e-bike per le strade bianche ed i boschi intorno alla città. Si potrà essere accompagnati da una guida autorizzata. E per l’iniziativa ci sarà l’apertura straordinaria dello straordinario Poggio Civitella. Dopo l’arrivo nella meravigliosa Abbazia è prevista una sosta mentre verso il ritorn0 a Montalcino sarà alle 13. L’opportunità è unica per godersi anche un light lunch esclusivo all’Enoteca del Tempio del Brunello. Costo: 80 euro a persona e-bike incluso; 50 euro a persona e-bike esclusa

Sabato 25 giugno e il 16 e 23 luglio invece appuntamento con Risvegli dell’anima con un body training ed un organic breakfast nel chiostro di Sant’Agostino. Il costo è di 25 euro

Le prenotazioni si possono fare contattando lo 0577 286300 oppure inviando una mail a [email protected]