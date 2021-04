Montalcino in lutto: è morto Michele De Zio, cittadino onorario

Michele De Zio, di 68 anni è morto questa notte all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Originario di Cerignola, De Zio aveva studiato a Siena, e si era insediato a Montalcino nel 1982 in qualità di medico. De Zio è stato il responsabile dell’ospedale di Montalcino fino al 2016, quando andò in pensione.

Il collega medico chirurgo, Roberto Zalaffi, intervistato da MontalcinoNews, ricorda: “Entrammo insieme io andai via nel 2012, lui è rimasto fino alla pensione. Per 30 anni abbiamo condiviso ogni cosa in ospedale. Era come un fratello per me. Ci sentivamo quasi tutti i giorni, l’ultima telefonata è stata ieri sera”.

“Montalcino piange la scomparsa di Michele De Zio, medico ed ex responsabile del nostro ospedale di comunità e cittadino onorario della nostra città. Un medico che si è contraddistinto negli anni per l’impegno e le energie profusi nel mantenimento dei servizi socio – sanitari a favore di tutta la cittadinanza montalcinese, in una fase estremamente delicata di trasformazione della struttura. Un medico che ha fatto tanto per l’ospedale prima e per il presidio dopo. Molto di quello che è stato fatto negli anni a Montalcino è grazie alla dedizione di persone come Michele De Zio. La sua improvvisa perdita ci segna profondamente come comunità e ci unisce nel ricordo di un professionista esemplare e una persona straordinaria. Alla sua famiglia le condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità di Montalcino”. Così il Sindaco Silvio Franceschelli sulla scomparsa di Michele De Zio,

La data dei funerali è ancora da decidere.