Montalcino, il Tempio del Brunello si prepara alla stagione estiva: visite guidate alla scoperta del Re dei vini

Con una selezione di più di cento vini, un design è una bellezza mozzafiato il Tempio del Brunello è un gioiello incastonato nel cuore di Montalcino. Un luogo in cui il vino non è solo un prodotto, ma il vero protagonista di un’esperienza sensazionale. Il Tempio del Brunello ha già iniziato il suo anno, inaugurando la stagione delle visite con un percorso emozionante che si arricchisce passo dopo passo, il tutto accompagnato da professionisti e sommelier pronti a far conoscere il vero re: il Brunello di Montalcino.

Nato all’interno del più vasto progetto culturale che sia mai stato creato intorno ad un solo vino, il Tempio, offre l’opportunità di assaporare tutto quell’amore per la Terra che lo ha generato e contenuta in ogni singola bottiglia, grazie anche ad un percorso storico-artistico, immersivo ed emozionale che svela e racconta il Brunello facendone comprendere il profondo legame con l’umana sensibilità.

Da Inchiostro inizia poi l’esperienza alla scoperta del rigoglioso territorio di Montalcino: postazioni con visori di realtà virtuale chiamate InVolo consentiranno di immergersi, appunto, ‘a volo d’uccello’ fra ville e castelli, scorci mozzafiato del centro urbano, piccoli paesi del vasto e diversificato territorio comunale.

Passando nel chiostro scoperto si scende nel, vero e proprio, Tempio del Brunello; ci si avvicina ad esso attraverso video immersivi che evocano I quattro pilastri, ovvero i concetti fondanti che hanno determinato l’unicità del vino di Montalcino: il terreno, la biodiversità del territorio, il clima, il lavoro delle persone, il loro crederci e saperci fare in un’ottica di rispetto della tradizione, di scrupolosa e umile quotidianità e di lucida prospettiva futura.

Tali concetti saranno ribaditi dalla chiarezza delle Voci del Brunello, uno scambio di battute tra coloro che nel mondo del Brunello hanno portato novità ed energia positiva, solo persone vere, in qualità di rappresentanti di una comunità autentica.

A quasi un anno dall’apertura, Il Tempio del Brunello si conferma essere un grande progetto culturale che ha saputo ribaltare il punto di vista di un territorio, da sempre abbinato al proprio vino, ma da qualche mese anche protagonista e principale attore di un successo mondiale.

Nei mesi di maggio e giugno, ogni fine settimana, i visitatori del Tempio del Brunello avranno la possibilità di accedere a tutti i servizi offerti prenotando una semplice visita all’intero percorso museale e interattivo, decidere di abbinare una degustazione guidata presso l’Enoteca e, nel caso di un’esperienza completa, assicurarsi un pranzo realizzato con esclusive eccellenze del territorio, presso il bistrot. Ad ogni ospite del Tempio verrà offerto, come benvenuto, un primo assaggio di vino per affrontare quella che rimarrà, sicuramente, un’indimenticabile esperienza di cultura territoriale, un viaggio nella storia del Re dei vini.