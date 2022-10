Montalcino, il Tempio del Brunello è il museo italiano “più innovativo” del 2022 secondo Tiqets

Il meraviglioso Tempio del Brunello è stato premiato da Tiqets – piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni – come progetto culturale più innovativo in Italia nel 2022 e adesso è in lizza per il titolo di migliore museo al mondo nella sua categoria.

Un progetto impegnativo quello ilcinese, di cui Opera Laboratori si dice “orgogliosa” per lo sviluppo e per la realizzazione. “L’idea di un Tempio del vino nasce dall’iconografia sacra: i musei del territorio custodiscono rappresentazioni delle Nozze di Cana, dell’Ultima Cena e dell’Ebbrezza di Noè, dove il vino è l’elemento materico che simboleggia il sacrificio, il sangue di Cristo, mentre il pane è frutto del lavoro e della fatica dell’uomo-spiegano dall’azienda-.

A partire da questa iconografia, testimonianza di valore spirituale e artistico, il museo vivifica il risultato materiale del processo lavorativo della vite”.

La bottiglia di Brunello, continuano da Opera, “è frutto di un tempo dilatato, di un particolare terreno, lavorato con intelligenza e rispetto della biodiversità, un luogo in cui l’uomo e la natura trovano una nuova comunione. Il risultato finale di questo sforzo è tuttavia sempre incerto, sottoposto, come il destino dell’uomo, all’imprevedibilità degli eventi, ed insegna che anche nei successi più grandi è necessario coltivare il dono dell’umiltà”.

È possibile votare, invece, fino al 19 ottobre, al link i “Best of the Best” mondiali che saranno annunciati il 2 novembre nel corso del Tourism innovation summit, il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo che si terrà a Siviglia.