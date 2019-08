Montalcino diventa la capitale del teatro: al via il festival FerMENTInFesta

Giovani dal Piemonte fino alla Sicilia, scuole, centri di formazione che sviluppano e trasformano l’arte in un continuo dialogo con il pubblico. Saranno loro i protagonisti della prima edizione del festival culturale di Montalcino dal nome FerMENTInFesta. Il festival partirà il 5 settembre con un programma ricco di eventi che animeranno il borgo a sud di Siena per 4 giorni con spettacoli, performance, mostre, concerti, presentazioni di libri, momenti di incontro, confronto, discussione e produzione delle arti sceniche.

L’assessore alla cultura di Montalcino Christian Bovini

” E’ un festival di ampio respiro che ha superato anche le mura cittadine. Ringraziamo la Fondazione Monte dei Paschi per l’aiuto – commenta durante la conferenza stampa l’ assessore alla cultura di Montalcino Christian Bovini-. Questo cartellone di eventi è l’inizio di quello che spero sia un progetto più ampio. Qui vengono tanti ragazzi per preparare le proprie rappresentazioni teatrali. Questo è anche un grande progetto di sensibilizzazione per tutti gli Ilcinesi”

Manfredi Rutelli, direttore artistico del Festival

FerMENTInFesta vuole raccogliere l’eredità di un’altra importante manifestazione che si è tenuta per molto tempo tra i vigneti del Brunello, lo storico Festival Internazionale dell’Attore che ospitò i più grandi maestri del palcoscenico internazionale rendendo Montalcino una delle capitali mondiali della formazione teatrale . Dalla seconda metà di agosto sono stati inoltre attivati laboratori professionali residenziali, rivolti ad allievi attori e giovani professionisti della scena, provenienti da tutto il mondo, e tenuti da esperti di fama internazionale. Gli esiti finali dei laboratori saranno rappresentati all’interno della manifestazione. ” Qui si respira da sempre una vocazione teatrale – spiega il direttore artistico Manfredi Rutelli – Il nostro obiettivo? Fare di Montalcino un punto d’incontro tra varie scuole di formazione teatrale”.

Marco Crimi

Il programma degli eventi di FerMENTInFesta sarà disponibile ne “L’agenda di Siena News”