Montalcino dà il benvenuto ad Amon e Seth, i due nuovi soccorritori a 4 zampe

Montalcino ha 2 Unità cinofile da soccorso in superficie, abilitate ad esercitare in tutto il territorio nazionale e inserite nell’organico dei volontari dell’Associazione Cb Ilcinus. I binomi, preparati dal K9 center di Grosseto, hanno superato brillantemente le prove di verifica delle capacità operative su superficie, sostenute a Fermo nelle Marche.

Le ricerche si sono svolte in due momenti diversi, ogni volta su una superficie di 4 ettari composta da macchia e bosco, nella quale erano nascosti due figuranti per ciascun test da ritrovare in un tempo massimo di 20 minuti. I cani ‘montalcinesi’, Amon e Seth pastori Malinois di 2 e 3 anni, condotti rispettivamente da Alessandro Lucchesi e Mattia Vannuzzi hanno svolto il loro compito con decisione e rapidamente, ricevendo così gli attestati operativi.

L’addestramento della durata di due anni, si è svolto in un clima piacevole per i conduttori e per gli animali, superando tutte le difficoltà e le diverse simulazioni operative con la necessaria preparazione fisica e psicologica, anche durante il lockdown per Covid.

Nel frattempo, si sta preparando per ottenere l’attestato anche una terza unità cinofila composta dal cane Argo e condotto da Federica Pantani. Le Unità Cinofile da Soccorso sono al servizio della comunità ilcinese e del territorio oltre che per attività istituzionali anche per sviluppare un approccio positivo alla cultura cinologica attraverso attività formative con i ragazzi e con corsi di preparazione per nuovi volontari Ucs ed i loro cani.

Proprio lo scorso 28 luglio è stata realizzata una dimostrazione operativa nella pineta Osticcio dove ha sede l’associazione ai ragazzi dei Campi solari comunali.