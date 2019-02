Montalcino, arresto cardiaco mentre viene soccorso: muore 82enne

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti intorno alle 10.30 di questa mattina sulla strada comunale Santa Restituta, per soccorrere un uomo che, finito in un fossetto con la propria vettura, non riusciva ad uscirne.

All’arrivo dei vigili sul posto era già presente il personale del 118 e in collaborazione con quest’ultimi l’uomo è stato estratto dall’abitacolo.

Subito dopo l’uomo ha avuto un arresto cardiaco e i soccorritori del 118, insieme alla squadra dei vigili, si sono adoperati a lungo per rianimare il malcapitato.

Purtroppo tutti i tentativi sono risultati vani e per l’uomo, nato nel 1937, il medico del 118 ha constatato il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri.