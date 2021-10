Monoclonali di Tls, Scaramelli: “Serve un aiuto per completare la sperimentazione”

“Serve un ulteriore sforzo e per questo lanciamo un appello a livello nazionale. Finora ha risposto solamente Parma ma devono servono altri 10 centri” per proseguire la sperimentazione degli anticorpi monoclonali di Tls. A dirlo è Stefano Scaramelli, consigliere regionale di Italia Viva e vice presidente del consesso, in un video pubblicato sui suoi canali social. “Mancano solo 80 volontari per completare l’iter della cura al Covid che, insieme al vaccino, sarà decisiva per uscire dalla pandemia”, ha scritto Scaramelli che poi ha ringraziato sanitari e volontari “che si sono sottoposti ai test a Siena, Careggi e Pisa cosi come a Parma. Più del 90% dei 270 volontari che hanno fatto la sperimentazione arriva da questi centri. In tutto sono 14 le strutture in Italia dove si sperimentano gli anticorpi monoclonali di Tls”.