Molesta le persone in un pub: arrestato. In questura si spoglia e prende a calci i poliziotti

Un ragazzi di 26 anni del Burkina Faso residente nella provincia di Siena è stato arrestato e poi denunciato alla Procura della repubblica per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche sanzionato per il palese stato di ubriachezza.

Tutto è iniziato intorno alle 2.15 di giovedì scorso quando gli uomini della questura di Siena hanno ricevuto la chiamata d’urgenza che segnalava la presenza di un uomo che stava molestando i clienti di un bar in centro. I poliziotti delle volanti, giunti sul posto, hanno rintracciato l’uomo da subito reticente e insofferente al controllo di polizia ed alla richiesta di esibizione dei documenti. L’uomo si trovava in evidente stato di ubriachezza ed i numerosi tentativi degli agenti di calmarlo sono risultati vani: l’uomo ha continuato ad offendere e minacciare i poliziotti, spintonandoli violentemente.

Nonostante le notevoli difficoltà, gli agenti sono infine riusciti a portarlo in questura dove, però, l’esagitato ha continuato a dare in escandescenza. L’uomo, dopo essersi denudato ha continuato a minacciare gli agenti cercando di colpirli continuamente con dei calci. Alla fine, proprio per tutelare la propria incolumità e quella dello stesso soggetto, gli uomini sono riusciti a contenerlo con l’utilizzo delle manette.