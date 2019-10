Moda: domani Celinè inaugura lo stabilimento in provincia di Siena

Il marchio francese leader nel settore della pelletteria con oltre centoventi negozi nel mondo domani inaugura la propria casa nella provincia di Siena: a Radda in Chianti infatti è il giorno della sede di Celinè. La multinazionale ha aperto anche grazie alla firma di un accordo di collaborazione di cinque anni con la Regione che interesserà le future opportunità di sviluppo, la formazione e progetti di ricerca e innovazione sui temi dell’industria 4.0(link qui). Sarà un’opportunità grande per il nostro territorio anche per l’indotto economico e di lavoro che Celinè porterà e ha portato qui. La produzione dell’atelier era già partita qualche anno fa e gli assunti furono una trentina. All’inaugurazione di domani ci anche l’assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo