Mociano, bene Mannucci e Mula. Cinque cadute in sei batterie

Nessuno spunto da Remorex, in pista a Mociano nella sesta ed ultima batteria di ieri, montato da Massimo Columbu. Il pomeriggio di corse di addestramento nella pista a pochi chilometri dal centro cittadino ha regalato qualche elemento interessante, e ha mostrato la buona forma di fantini già ben noti come Elias Mannucci e anche di giovani come Antonio Francesco Mula, partito in testa in entrambe le batterie alle quali ha preso parte.

Molte le cadute, ben cinque in sei batterie: Rocco Betti nella prima batteria, Federico Fabbri nella seconda, Sebastiano Murtas nella quinta, Andrea Coghe e Michel Putzu nella sesta. La pista, a detta di alcuni fantini, non era nelle migliori condizioni.

Qui sotto: le interviste ai protagonisti del pomeriggio di corse