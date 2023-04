Mirko Pacini, unico senese in finale nei giochi matematici della Bocconi: “Le mie passioni? I videogiochi e il Napoli”

Proviene dalla Cecco Angiolieri l’unico ragazzo senese che parteciperà alla finale nazionale dei giochi matematici della Bocconi. Il suo nome è Mirko Pacini, ha dodici anni e, il prossimo 13 maggio, dovrà affrontare un’altra prova con la speranza di accedere alla finalissima internazionale che si terrà in Polonia. Per Mirko, che frequenta la seconda media, si tratta di una gran bella soddisfazione, come racconta lui stesso.

Mirko tuttavia non è un ragazzo tutto casa e libri, anzi, come dice lui scherzosamente “la scuola è l’ultimo dei miei interessi”. I Videogiochi, il tifo sfegatato per il Napoli e la vita della sua contrada sono solo alcuni delle sue molteplici passioni. Passioni che dimostrano una personalità variegata, tanto che, quando qualcuno gli chiede cosa vorrebbe fare da grande, lui risponde: “Ho un sogno, quello di cucinare”.

E.G.