Minimasgalano, il programma della 46esima edizione

Il suono del rullo dei tamburi e del fruscio delle bandiere al vento torna ad animare Piazza del Campo. Domani si terrà infatti la 46esima edizione del Minimasgalano. La manifestazione per giovani alfiere e tamburini, per il 2021, avrà come premio un’opera realizzata dall’artista senese Laura Brocchi. La manifestazione inizierà alle 15.30 quando le comparse dei giovani contradaioli si ritroveranno in Via Salicotto. Per le 16 è previsto l’ingresso in piazza e inizio delle sbandierate (L’ordine sarà inverso rispetto all’estrazione del Palio Straordinario 2018 ndr.). Intorno alle 18 ci sarà la consegna delle pergamene alla commissione e artista e la premiazione della comparsa vincitrice ed infine, alle 19, la cena in Contrada per tutte le comparse, gli accompagnatori e i piccoli della contrada della Torr (durante la cena saranno consegnate le pergamene alle comparse partecipanti ndr.). In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà nella Loggia dei Nove.