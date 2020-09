Minimasgalano 2020: vince l’Istrice

Un pomeriggio bellissimo in Piazza del Campo, anche il maltempo (nonostante il vento) ha dato tregua per far tornare i colori delle diciassette Contrade a illuminare la città. La Contrada dell’Istrice ha vinto la 45esima edizione del Minimasgalano anche se tutti i giovanissimi tamburini e alfieri sono stati bravi e hanno reso onore ognuno ai propri colori. Nel rione di Camollia va dunque, a suggello della vittoria, la bella opera realizzata da Filippo Frosini ed offerta dall’Arte dei Vasai onlus della contrada del Nicchio.Bernardo Piccini, Leonardo Bassan e Niccoló Bassi, questi i nomi degli alfieri e del tamburino vincitori