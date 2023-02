Milleproroghe, per la Chigiana 900mila euro fino al 2026: ok all’emendamento di Borghi

Duecentomila euro in più per il 2023 e quasi 700mila euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. Sono i fondi in arrivo per l’Accademia Chigiana che arriveranno grazie ad un emendamento contenuto nel Milleproroghe che è stato approvato oggi in commissione Affari costituzionali e Bilancio al Senato. L’atto è stato presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi insieme agli altri parlamentari del Carroccio Daisy Pirovano, Paolo Tosato, Nicoletta Spelgatti, Elena Testor e Marco Dreosto. L’emendamento prevede di stanziare un fondo da 2,6 milioni di euro da dividere in parti uguali per garantire la prosecuzione delle attività di Chigiana, Accademia di Imola e Scuola di Fiesole fino al 2026. “Alla ripartizione, in parti eguali, dell’importo di cui al primo periodo in favore dell’Accademia Internazionale di Imola e dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena, si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, si legge nel documento. “Approvato il mio emendamento al decreto milleproroghe che “mette in sicurezza” almeno fino al 2026 con i fondi necessari l’Accademia Chigiana di Siena e le accademie di Imola e Fiesole. Eccellenze assolute della formazione musicale italiana. Molto felice”, il commento di Borghi su Twitter.

