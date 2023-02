Milleproroghe, per la Chigiana 2,7 milioni di euro fino al 2026. L’Accademia: “Riconosciuta la qualità della nostra attività”

Soddisfazione per un’approvazione all’unanimità che è “segno di un ulteriore riconoscimento della qualità dell’attività dell’Accademia Chigiana nel campo della formazione e produzione della cultura musicale”.

Così dall’Istituzione musicale hanno commentato l’ok all’emendamento contenuto nel Milleproroghe che è stato approvato in commissione Affari costituzionali e Bilancio al Senato. Fino al 2026 la Chigiana riceverà 900mila euro all’anno per un totale di 2,7 milioni. Dunque c’è stata una proroga ed un aumento dei fondi che erano già stati decretati durante il governo Draghi per gli anni 2022 e 2023.

L’atto è stato presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi insieme agli altri parlamentari del Carroccio Daisy Pirovano, Paolo Tosatto, Nicoletta Spelgatti, Elena Testor e Marco Dreosto. L’emendamento prevede dis stanziare un fondo annuo da dividere in parti uguali per garantire la prosecuzione delle attività di Chigiana, Accademia di Imola e Scuola di Fiesole fino al 2026.

“Approvato il mio emendamento al decreto milleproroghe che “mette in sicurezza” almeno fino al 2026 con i fondi necessari l’Accademia Chigiana di Siena e le accademie di Imola e Fiesole. Eccellenze assolute della formazione musicale italiana. Molto felice”, le parole di Borghi su Twitter.

“Quello approvato ieri è un contributo statale davvero fondamentale per Siena e per il futuro dell’Accademia Chigiana: un’opportunità di consolidamento, crescita e rilancio ulteriore, da valorizzare con assoluta determinazione”, è la reazione del sindaco di Siena Luigi de Mossi che poi ha aggiunto: “Ringrazio il Parlamento e ovviamente il proponente, il senatore Borghi, grazie a cui in questi anni Siena ha ottenuto tanto da Roma – prosegue De Mossi -. Il successo della Chigiana è anche il successo di Siena”.