Mick Jagger a cena alla Certosa di Maggiano

Chiusura di giornata senese in mezzo alla natura in uno degli scorci più belli di Siena, quello che si apre dai giardini della Certosa di Maggiano. Un ritorno, per il frontman dei Rolling Stones, nel prestigioso relais che lo aveva ospitato anni fa. La magia del luogo ha riportato il leggendario Jagger tra le mura antiche della Certosa di Maggiano. E qui, prima di cena, si è goduto il silenzio e la solitudine.

Rivivendo magari la bellezza del pavimento del Duomo di Siena che aveva visitato poco prima. Mick Jagger e i suoi sette accompagnatori hanno pernottato alla Certosa e sono poi ripartiti ieri per raggiungere, come noto, Firenze. Il leader dei Rolling Stones ha fatto di tutto per mantenere l’anonimato ma la sua presenza non può passare inosservata. Nonostante abbia scelto di trascorrere del tempo nella tranquilla Castagneto Carducci e nella Toscana che sa offrire luoghi incantevoli senza doversi nascondere dal delirio dei fans.

KV