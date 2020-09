Michele Masotti si aggiudica il premio letterario “De Andrè”

Il senese Michele Masotti si è aggiudicato il premio letterario nazionale “De Andrè” nella sezione Adulti – Narrativa. L’opera di Masotti si chiama Il rogo di Natale ed è stata scelta tra 200 scritto elaborati in tutta Italia. Masotti, a cui hanno comunicato la vittoria ‘online’ a causa dell’emergenza sanitaria” si è detto “molto emozionato”. La storia, “ parla di un’azienda che sta chiudendo per la crisi è la conseguente frustrazione degli operai per dover essere felici per il dover salvare il proprio posto di lavoro ‘infimo”, racconta.

“Alla fine uno degli operai impazzisce e brucia il presepio della città(siamo a Natale ndr.). L’opera tratta il tema della frustrazione di queste persone incapaci ed impotenti nell’affrontare questa faccenda”

MC