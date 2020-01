Micat in Vertice: nella stagione dei grandi concerti gli aperitivi speciali al Chigiana Art Café

La Micat in Vertice è già aperta(link qui) e con essa sono iniziati i concerti dei grandi maestri e dei giovani talenti, adesso c’è un motivo in più per godersi gli emozionanti spettacoli alla Chigiana: il Chigiana Art Café organizza infatti uno speciale aperitivo. Prima degli spettacoli, appassionati e curiosi, potranno anticipare l’arrivo a Palazzo Chigi Saracini e bere ottimi cocktail, degustare un ricco buffet o approfittare della caffetteria, insieme ad una selezione di ottimi dolci, all’interno dei suggestivi ambienti del Chigiana Art Café.

Si potrà inoltre visitare il percorso immersivo multimediale, di grande impatto visivo e sonoro, sviluppato da Opera-Civita con il team di Unità C1, agenzia specializzata nella realizzazione di produzioni creative dove reale e virtuale sono integrati e l’ambiente visuale interagisce con il mondo circostante. Da qualche settimana inoltre sono state inaugurate e sono visitabili le nuove sale che arricchiscono questo luogo così ricco di storia.

L’appuntamento sarà il 31 gennaio con il primo concerto del 2020 della nuova formazione creata da Accademia Chigiana e Siena Jazz: l’Ensemble “Tabula Rasa”, diretto da Stefano Battaglia. Nato nell’estate 2019 dall’esperienza del Chigiana International Festival & Summer Academy, Tabula Rasa costituisce un’entusiasmante avventura senza confini tra le nuove sonorità.

Per restare sempre aggiornato sugli appuntamenti del Chigiana Art Café si possono seguire su Instagram chigianartcafe e Facebook Chigianartcafè