Meteo: Pasqua e Pasquetta con il sole ma calano le temperature

Dopo che avevamo registrato nel mese di febbraio, la temperatura massima più alta di sempre a Siena, anche questo mese ha dato lo stesso esito. Meteo Siena 24 ci fa sapere che il giorno 31 si sono registrati +26.4°C ovvero il valore più alto mai registrato a marzo su Siena da una stazione meteorologica. Il valore è stato toccato dalla centralina Siena Galilei, che ritocca in maniera netta il precedente record di +25.2°C registrato il giorno prima. Il record era fissato a +25.1°C e risaliva al 2017. Adesso andiamo a vedere le previsione per i prossimi giorni: per Pasqua e Pasquetta si prospettano giornate soleggiate ma con l’entrata di venti freddi da nord est le temperature si abbasseranno fino a rientrare nelle medie del periodo o addirittura al di sotto. Da martedì farà la sua comparsa una perturbazione che porterà pioggia su tutta la provincia e anche qualche fiocco di neve sul monte Amiata.

Gabriele Ruffoli