Meteo: weekend piovoso ma da lunedì l’ultimo sole dell’estate

Dopo un fine settimana molto perturbato avremo il ritorno di qualche bella giornata dal sapore estivo. Sabato e domenica in tutta la provincia di Siena sono attesi temporali anche di forte intensità che colpiranno tutta la zona a macchia di leopardo. Poi da lunedì il tempo si stabilizzerà e fino a mercoledì avremo cieli sereni o poco nuvolosi con un po’ di afa e temperature massime tra i 31 e i 32 gradi in città e fino a 33/34 gradi nelle zone pianeggianti. Per i giorni di giovedì e venerdì si intravede l’arrivo di una nuova perturbazioni che potrebbe portare maltempo e calo delle temperature. L’ estate meteorologica (1 giugno/1 settembre 2022) nella nostra città ha chiuso con una temperatura media di 26 gradi ed è stata seconda solo a quella del 2003 che chiuse con 26.2 gradi. Mentre in altre località della nostra provincia si è piazzata al primo posto battendo ogni record.

Dati Associazione Meteorologica Senese.

Articolo e foto di Gabriele Ruffoli