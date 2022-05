Meteo, l’estate arriva in anticipo a Siena, temperature oltre i 30 gradi

Per gli amanti del caldo e del sole si prospettano giornate dal sapore pienamente estivo. Le previsioni meteorologiche di oggi ci mostrano un lungo periodo di alta pressione che stazionerà sulla nostra penisola. Nel fine settimana il tempo sarà stabile e soleggiato con temperature ben al di sopra alle medie del periodo. Nei prossimi giorni arriveremo a toccare i 28/29 gradi con punte di 30 nelle zone pianeggianti. Probabilmente la giornata più calda sarà quella di mercoledì prossimo quando la colonnina del mercurio potrebbe toccare 30 gradi in città e fino a 32/33 gradi in Val d’Arbia, Val d’Elsa e Val di Merse. Prevedere il meteo a lungo termine non è mai semplice, ma da ciò che viene mostrato dai modelli e dalle carte possiamo azzardare nel pensare che questo anticipo di bel tempo durerà per ameno 10/12 giorni.

Gabriele Ruffoli