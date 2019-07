Meteo, continua l’ondata di caldo: a Siena temperature vicine ai 40 gradi

Confermato codice rosso per il caldo a Firenze per oggi mercoledì 24 luglio e previsto anche per domani giovedì 25 e dopodomani venerdì 26. E’ quanto si legge, spiega il Comune, nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal ministero della Salute. Domani secondo le previsioni la colonnina di mercurio salirà fino a 39 gradi, venerdì fino a 38″, spiega ancora Palazzo Vecchio.

Anche a Siena le temperature rimangono molto alte, questi i gradi rilevati in provincia da Meteo Siena 24

SIENA Liceo Galilei +37,4°

SIENA via mentana +38,4°

SIENA vico alto +36,4°

SIENA Acquacalda +36,9°

Asciano +37,5°

Pian di Feccia +36,7°

Pieve a Bozzone +37,2°

Le Corneta +38,1°

San Rocco a Pilli +38,7°

Rosia +39,2°

S.Andrea a Montecchio +38,3°

S.Piero in Barca +38,2°