Mercoledì “Strada per strada” e Fabio Pacciani incontrano gli abitanti del centro storico

La campagna di ascolto e partecipazione attiva di Fabio Pacciani e del Polo Civico fa tappa nel cuore di Siena. Mercoledì 9 novembre, alle 18 a Palazzo Patrizi in via di Città 75 si svolgerà il primo incontro dedicato alla raccolta dei problemi e delle istanze degli abitanti del centro storico.

“In molti – afferma il candidato sindaco del Polo Civico, Fabio Pacciani – mi scrivono o mi fermano per strada per lamentarsi di come il centro storico sia poco vivibile e sporco, trafficato da tante macchine e camion in ogni ora del giorno. Per questo vorrei che gli abitanti del centro storico mi dedicassero un’ora del loro tempo, partecipando all’iniziativa e facendo sentire la loro voce. Se vogliamo migliorare la nostra città è necessario contribuire con il proprio punto di vista e con la forza delle idee”.

“Siena ha bisogno di una spinta dal basso per rinascere e per scrivere un progetto nuovo di città che la rilanci nel domani e affronti oggi le emergenze di questo tempo. C’è bisogno che i cittadini ritrovino la voglia di farsi comunità e l’ambizione di poter essere una città di respiro europeo, l’entusiasmo di progettare un nuovo sviluppo urbanistico, economico e sociale, facendo leva sull’esperienza delle vecchie generazioni e sull’energia di quelle più giovani, senza lasciare indietro nessuno. Al centro di tutto c’è la volontà di far tornare il Comune ad essere la casa di tutti, ritrovando la fiducia nell’istituzione più importante della città che deve lavorare per e con i suoi cittadini, con una visione strategica del futuro, aperta agli altri territori”.

Strada per Strada la prossima settimana sarà mercoledì 9 novembre, alle 18 a Palazzo Patrizi in via di Città 75, dove si svolgerà l’incontro per la raccolta dei problemi e delle istanze degli abitanti del centro storico. Giovedì 10 novembre alle ore 21 si terrà, sempre al circolo, la seconda tappa del percorso nel quartiere di Ravacciano con l’analisi delle istanze dei cittadini presentate nell’incontro precedente e con la proposta di fattibilità da parte del Polo Civico Siena.