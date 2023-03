Mense, Chianciano Terme tra gli undici comuni premiati in Campidoglio

Si è tenuto ieri pomeriggio nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio a Roma il Summit della mensa scolastica, sana, sostenibile e opportunità per il Paese , un’occasione per fare il punto sul ‘mangiare a scuola’ e per premiare le mense più virtuose secondo l’Osservatorio di Foodinsider. Tra queste è stata premiata anche quella di Chianciano Terme dove, coinvolgendo cuochi, insegnanti e genitori, è stato intrapreso un percorso di miglioramento che ha permesso di ridefinire l’equilibrio del menù proposto, conquistando 45 punti rispetto al menù dell’anno precedente e raggiungendo il successo in termini di gradimento da parte dei bambini e delle famiglie.

L’evento è stato aperto da un intervento da Angelo Rossi, Consigliere e delegato del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, che ha introdotto il valore della mensa scolastica per la salute, l’ambiente e l’economia del nostro Paese. Quindi sono stati premiati 11 Comuni, che si sono distinti per le loro scelte virtuose. Per la categoria delle ‘ Mensa Top ’, Franco Berrino, medico ed epidemiologo, ha consegnato il riconoscimento agli assessori e ai sindaci dei Comuni più virtuosi per la proposta di menù sani e vari: Fano, Parma e Cremona .

Gli altri Comuni premiati sono, nella categoria ‘ Mensa di comunità ’: Bergamo, Lecce e Sesto Fiorentino , ai quali sono state consegnate le targhe dal conduttore Rai Emilio Casalini, che ha in programma due puntate di “Generazione Bellezza”, celebre trasmissione di Rai3 sul caso di Sesto Fiorentino. Nella categoria ‘ Mensa green ’ hanno vinto Bologna, Roma e Chianciano Terme , premiati da Alessandra Mascioli del CNR, perché si sono distinti per avere applicato al meglio la nuova normativa dei CAM nelle gare d’appalto. Venezia e Napoli hanno ottenuto il riconoscimento ‘ Mensa partecipata ’ per avere adottato una soluzione sostenibile come le stoviglie portate da casa, coinvolgendo le famiglie.

Il Summit della mensa scolastica ha voluto presentare e promuovere la ristorazione scolastica innovativa e moderna e superare l’idea che la mensa deve solo saziare. Per questo, il premio Foodinsider è andato ai Comuni che hanno mense capaci di trovare soluzioni sostenibili, sviluppare un’economia locale attenta all’ambiente, produrre ricchezza e lavoro e, al contempo, restituire dignità e competenza ai cuochi, così da educare il palato dei bambini intorno a cibo autentico, sano e locale.

L’evento è stato organizzato da Foodinsider, Osservatorio sulle mense scolastiche, che ogni anno monitora lo stato del servizio di ristorazione scolastica per identificare modelli virtuosi e best practice, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro del Comune Capitolino e realizzato grazie al contributo della Direzione generale Educazione, Ricerca e istituti Culturali.

“Il nostro intento è stato quello di evidenziare le tappe del cambiamento, l’impatto sul territorio e sulla comunità’ – ha dichiarato la Presidente di Foodinsider, Claudia Paltrinieri – e di sottolineare i legami tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 e la buona mensa”.

“Il Comune di Chianciano Terme, in quanto storica località termale, ha la cura della salute e del benessere nel proprio DNA e per questo oggi tiene a diffondere i valori di un’alimentazione sana nelle proprie scuole, grazie all’impegno sì dell’amministrazione, ma anche di tecnici, studenti, insegnanti e di Camst group , l’azienda di ristorazione che si occupa del servizio di refezione” le parole del sindaco Andrea Marchetti alla cerimonia di premiazione. “Si accoglie con soddisfazione la notizia di questo riconoscimento – continua l’assessore all’istruzione Laura Ballati – che attesta la qualità del servizio di refezione proposto nel nostro Comune e gratifica quanti ogni giorno lavorano per assicurare ai giovani cittadini un’alimentazione corretta, che è un ulteriore aspetto formativo all’interno delle nostre scuole”.