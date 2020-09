Mensa scolastica, a Poggibonsi servizio per tutti ed in sicurezza

Pronti al via per l’attivazione del servizio di mensa scolastica, anch’esso rimodulato per rispondere alle nuove norme anticontagio, in tutte le scuole. Il servizio sarà garantito a tutti e in sicurezza e coinvolgerà complessivamente circa 1500 studenti, studentesse, personale. C’è stato anche in questo caso un percorso di interlocuzione con il gestore, Cir FOOD, conseguente all’evoluzione della normativa e da cui è scaturita una riorganizzazione complessiva basata sulla valutazione di spazi a disposizione, orari, numero degli studenti e personale da impiegare.

Nelle scuole dell’infanzia non vi saranno modifiche di alcun tipo se non quelle legate alle norme anticontagio.

Nelle scuole elementari il servizio è stato in parte riorganizzato per poter rispettare le disposizioni. Alcune classi continueranno a consumare in refettorio, laddove possibile e su doppi turni quando necessario. Altre classi consumeranno il pasto in aula. Per le classi che consumeranno nel refettorio si continuerà ad utilizzare piatti di ceramica, bicchieri di vetro e postate d’alluminio. Per le classi che consumeranno i pasti in aula saranno reintrodotti i materiali monouso in materBi. L’acqua sarà sempre versata dal personale Cir FOOD sia nei refettori dove si continuerà ad usare fontanelli e brocche, sia nelle aule dove si utilizzeranno le bottiglie.

Nel dettaglio mangeranno sempre in refettorio nelle scuole Marmocchi, facendo i turni. Alla Bernabei di Staggia consumazione per tutti nel refettorio, anche qui facendo i turni, tranne che per una classe. Alla Vittorio Veneto, alle Calamandrei, alle Pieraccini parte in aula e parte nei refettori, sempre turnati. Per entrambe le modalità sono previste le igienizzazioni come da protocolli Covid e tutte le modalità di sicurezza. Disposte dalla dietista anche piccolissime variazioni ai menù limitate alla sostituzione di piatti quali minestre e passati meno idonei ad essere consumati in aula.

Il nuovo assetto complessivo passa dall’acquisto di nuovi supporti (carrelli e utensili vari) e da un impegno del personale che sarà comunque implementato nelle diverse fasi. Il servizio dunque è stato ripensato nei vari aspetti per essere erogato in sicurezza, in maniera funzionale e tutelando la qualità.

Il servizio, già avviato nelle scuole comunali, sarà attivato dalla prossima settimana in tutte le scuole sulla base del calendario scolastico.