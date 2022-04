Mens Sana, Runners: con 87 partecipanti i biancoverdi sono la società più numerosa dell’edizione 2022 di Vivicittà

Qualità e quantità per la Polisportiva Mens Sana 1871, sezione Runners, che ieri, domenica 3 aprile, ha preso parte all’edizione 2022 di Vivicittà con 87 partecipanti, vincendo il primo premio come società sportiva più numerosa. Cinquanta atleti hanno preso parte alla passeggiata di 5 chilometri, mentre gli altri 37 atleti biancoverdi hanno affrontato il percorso competitivo di 10 chilometri. Tra i presenti anche i giovanissimi mensanini dell’atletica leggera pronti a passare una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, portando i colori biancoverdi per le strade di Siena.